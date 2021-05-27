Промес поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку

Нападающий московского «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промес поблагодарил болельщиков за поддержку.
«Спасибо всем фанатам «Спартака», которые меня поддерживают», — написал Промес в своём «инстаграме».
Напомним, накануне Королевский футбольный союз Нидерландов в «Твиттере» опубликовал итоговую заявку национальной команды на предстоящий чемпионат Европы по футболу — 2020. В список вошёл полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес. В свою очередь хавбек «Краснодара» Тонни де Вильена, который был включён в расширенную заявку, на турнир не поедет.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Сборной Нидерландов на Евро-2020 предстоит выступить в группе с Украиной, Австрией и Северной Македонией.
- 27 мая 2021
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