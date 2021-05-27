«Краснодар» стал серебряным призёром молодёжного первенства, «Зенит» — бронзовым

Завершился розыгрыш молодёжного первенства России сезона-2020/2021. Сегодня, 27 мая, были сыграны матчи заключительного, 10-го тура плей-офф турнира.



Чемпионом стал ЦСКА, набравший 65 очков и гарантировавший себе титул досрочно ещё в 9-м туре. Второе место занял «Краснодар» (64), победивший армейцев на своём поле и опередивший «Зенит» на два очка. Сине-бело-голубые в свою очередь упустили серебряные медали, проиграв на выезде «Спартаку» (58), который финишировал на четвёртой строчке.



Первое место во второй группе плей-офф с 44 очками занял тульский «Арсенал», разгромивший в заключительном матче УОР №5 со счётом 9:0. Ниже расположились «Динамо» (39) и «Уфа» (34), которые сегодня встречались друг с другом (3:1).