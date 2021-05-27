Черчесов — о составе сборной России: у нас 25 футболистов и у нас ещё есть два места

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о кондициях российских игроков, выступавших за границей в этом сезоне, а также о трудностях при формировании состава.



«Состояние у Миранчука, Головина и Черышева разное. Денис меньше играл, Саша меньше, как и Миранчук. Мы изучили их состояние. Черышев сегодня провёл дополнительную работу, Головин и Алексей – нет. Первый день или два – они мне не нравятся, не потому что не нравятся в принципе, а потому что приезжают в свою команду, радуются друг другу и не до конца концентрируются. Уже третий день, и они в рабочем режиме, мы привыкли к этому. Мы подправляем, но даём ребятам порадоваться.



Когда возникают вопросы с составом — мы думаем. У нас один игрок выпал, два ещё есть. У Захаряна позиция, которая дублируется. Мы ещё дождёмся, что с ним будет, а потом будем принимать решения. Сегодня не та ночь, когда мне надо определиться. Неприятная ситуация, да и игрок должен чувствовать, что мы его ждём, мы даём возможность не торопиться. Тем более, повторюсь, у нас 25 футболистов и у нас ещё есть два места.



Не я вопрос про молодых задал в своё время, но его приплюсовали мне, но дело не в этом. Иногда нужно называть вещи своими именами, и не потому, что ты кого-то хочешь обидеть. Кстати, мы и тут этим постоянно занимаемся. На собрании все чётко должны понимать, что и как сделали. Некрасивые слова подбирать. Игрокам нужно помогать», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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