«Когда-то вызов Джикии из «Амкара» тоже не поняли». Черчесов — о молодёжи в сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался на тему вызова молодых игроков в главную национальную команду.

«Когда я вызвал Джикию с «Амкара», тоже никто не понял, зачем. Теперь без Георгия нельзя представить сборную и «Спартак». Мы очень внимательно и скрупулёзно всех изучаем, смотрим. Как только кто-то появляется, они тут: Захарян, Мухин и Мостовой. Они проявляют себя, у них есть качества, которые мы видим, и которые нужно повышать. Мухин мобильный, цепкий. Единственный минус, он же и плюс – надо поаккуратнее вступать в борьбу, чтобы не получать карточки на третьей секунде. Мы в этом плане работаем», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.



На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге пройдут семь матчей Евро-2020, в том числе Бельгия — Россия и Финляндия — Россия.