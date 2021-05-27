Зинченко — в заявке «Манчестер Сити» на финал Лиги чемпионов
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«Манчестер Сити» объявил заявку из 24 футболистов на финальный матч Лиги чемпионов, в котором «горожанам» предстоит встретиться с лондонским «Челси».
Заявка «Манчестер Сити» на финал ЛЧ:
Вратари: Эдерсон, Скотт Карсон, Зак Стеффен, Джеймс Траффорд.
Защитники: Кайл Уокер, Рубен Диаш, Натан Аке, Джон Стоунс, Эмерик Ляпорт, Бенжамен Менди, Жоау Канселу, Эрик Гарсия, Александр Зинченко.
Полузащитники: Родриго, Илкай Гюндоган, Фернандиньо, Рияд Марез, Кевин Де Брёйне, Бернарду Силва, Фил Фоден.
Нападающие: Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Габриэль Жезус, Ферран Торрес.
Финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) начнётся в 22:00 мск в субботу, 29 мая.
Новость по теме«Челси» объявил заявку на финал Лиги чемпионов
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