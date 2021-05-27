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«Челси» объявил заявку на финал Лиги чемпионов

«Челси» объявил заявку на финал Лиги чемпионов
Максим Хрущ
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Лондонский «Челси» объявил заявку из 25 футболистов на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2020/2021, в котором «аристократам» предстоит встретиться с «Манчестер Сити».

Заявка «Челси» на финал ЛЧ:

Вратари: Эдуар Менди, Кепа Аррисабалага, Вилли Кабальеро.

Защитники: Рис Джеймс, Сесар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Тиагу Силва, Андреас Кристенсен, Курт Зума, Бен Чилуэлл, Маркос Алонсо, Эмерсон.

Полузащитники: Н'Голо Канте, Каллум Хадсон-Одои, Хаким Зиех, Кристиан Пулишич, Матео Ковачич, Билли Гилмор, Мейсон Маунт, Кай Хаверц, Фаустино Анджорин, Жоржиньо.

Нападающие: Тимо Вернер, Тэмми Абрахам, Оливье Жиру.

Финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) начнётся в 22:00 мск в субботу, 29 мая.

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