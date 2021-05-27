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Рио Фердинанд выразил мнение, что Сульшер заслужил остаться в «МЮ»

Рио Фердинанд выразил мнение, что Сульшер заслужил остаться в «МЮ»
Артур Иванов
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказал мнение, что главный тренер Уле-Гуннар Сульшер должен остаться работать с клубом на следующий сезон, несмотря на поражение команды в финальном матче Лиги Европы с «Вильярреалом».

«Мне кажется, что Сульшер добился достаточного результата, чтобы иметь возможность укрепить состав в летнее трансферное окно, а также продолжить работу. В следующем сезоне от «Манчестер Юнайтеда» нужно требовать трофеев, так как менталитет этого клуба выстроен на победах», — приводит слова Фердинанда BBC.

Сегодня стало известно, что руководство «Манчестер Юнайтед» намерено предложить главному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру новый контракт, несмотря на то что клуб завершил сезон без трофеев.

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