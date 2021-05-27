Рио Фердинанд выразил мнение, что Сульшер заслужил остаться в «МЮ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказал мнение, что главный тренер Уле-Гуннар Сульшер должен остаться работать с клубом на следующий сезон, несмотря на поражение команды в финальном матче Лиги Европы с «Вильярреалом».



«Мне кажется, что Сульшер добился достаточного результата, чтобы иметь возможность укрепить состав в летнее трансферное окно, а также продолжить работу. В следующем сезоне от «Манчестер Юнайтеда» нужно требовать трофеев, так как менталитет этого клуба выстроен на победах», — приводит слова Фердинанда BBC.



Сегодня стало известно, что руководство «Манчестер Юнайтед» намерено предложить главному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру новый контракт, несмотря на то что клуб завершил сезон без трофеев.

Новость по теме «МЮ» собирается предложить новый контракт Сульшеру и укрепить состав