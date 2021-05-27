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«Лацио» объявил об уходе Симоне Индзаги с поста главного тренера

«Лацио» объявил об уходе Симоне Индзаги с поста главного тренера
Максим Хрущ
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Итальянский специалист Симоне Индзаги покинул должность главного тренера «Лацио», информирует официальный сайт римского клуба.

«Мы уважаем пересмотр прежнего решения тренера и прежде всего футболиста, чьё имя тесно связано с историей и успехами «Лацио», — написала пресс-служба «орлов», не упомянув при этом имя и фамилию тренера.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что Индзаги согласовал с «Лацио» новый контракт, но, получив предложение от миланского «Интера», решил всё же покинуть стан римлян. О назначении Симоне на пост наставника нерадзурри должно быть объявлено в ближайшее время.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии «Лацио» удалось набрать 68 очков, команда завершила его на шестом месте в турнирной таблице. Победителем турнира стал «Интер», в активе которого оказалось 91 очко.

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