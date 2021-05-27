РЕН ТВ покажет товарищеский матч сборных России и Польши в прямом эфире

Телеканал «РЕН ТВ» покажет в прямом эфире товарищеский матч сборных России и Польши, который пройдёт во Вроцлаве (Польша). Трансляция встречи начнётся во вторник, 1 июня, в 21:45 мск, информирует пресс-служба РЕН ТВ.
Контрольный матч с Польшей станет для сборной России одним из этапов подготовки к чемпионату Европы – 2020.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.
На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге пройдут семь матчей Евро-2020, в том числе Бельгия — Россия и Финляндия — Россия.
- 28 мая 2021
-
00:49
-
00:17
-
00:01
- 27 мая 2021
-
23:51
-
23:34
-
23:17
-
23:17
-
23:05
-
22:43
-
22:25
-
22:21
-
22:04
-
21:47
-
21:39
-
21:32
-
21:31
-
21:30
-
21:06
-
20:58
-
20:50
-
20:46
-
20:21
-
20:19
-
20:12
-
20:05
-
20:03
-
19:59
-
19:56
-
19:50
-
19:50
-
19:44
-
19:37
-
19:26
-
19:16
-
19:02