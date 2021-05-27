РЕН ТВ покажет товарищеский матч сборных России и Польши в прямом эфире

Телеканал «РЕН ТВ» покажет в прямом эфире товарищеский матч сборных России и Польши, который пройдёт во Вроцлаве (Польша). Трансляция встречи начнётся во вторник, 1 июня, в 21:45 мск, информирует пресс-служба РЕН ТВ.

Контрольный матч с Польшей станет для сборной России одним из этапов подготовки к чемпионату Европы – 2020.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.

На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге пройдут семь матчей Евро-2020, в том числе Бельгия — Россия и Финляндия — Россия.