Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зинедин Зидан может возглавить «ПСЖ»

Зинедин Зидан может возглавить «ПСЖ»
Максим Лесовой
Комментарии

Зинедин Зидан, который накануне покинул пост главного тренера «Реала», может возглавить «Пари Сен-Жермен», сообщает журналист Никола Скира в своём «твиттере».

По данным источника, в руководстве «ПСЖ» думаюь по поводу возможной отставки нынешнего наставника клуба Маурисио Почеттино и рассматривают кандидатуру Зидана. Отмечается, что назначение Зидана может помочь парижанам продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе.

Зидан в первый раз возглавил «Реал» в середине сезона-2015/2016. Он привёл команду к трём подряд победам в Лиге чемпионов, а также к титулу чемпионов Испании, Суперкубку страны, двум Суперкубкам УЕФА и двум трофеям клубного чемпионата мира. В 2018 году он покинул клуб, а в начале следующего года вернулся и добавил к списку достижений ещё одно чемпионство и Суперкубок Испании.

В минувшем сезоне «Реал» занял второе место в турнирной таблице испанской Примеры, уступив «Атлетико», а также добрался до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл «Челси».

Новость по теме
Маурисио Почеттино является основной целью «Реала»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021