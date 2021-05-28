Зинедин Зидан может возглавить «ПСЖ»

Зинедин Зидан, который накануне покинул пост главного тренера «Реала», может возглавить «Пари Сен-Жермен», сообщает журналист Никола Скира в своём «твиттере».

По данным источника, в руководстве «ПСЖ» думаюь по поводу возможной отставки нынешнего наставника клуба Маурисио Почеттино и рассматривают кандидатуру Зидана. Отмечается, что назначение Зидана может помочь парижанам продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе.

Зидан в первый раз возглавил «Реал» в середине сезона-2015/2016. Он привёл команду к трём подряд победам в Лиге чемпионов, а также к титулу чемпионов Испании, Суперкубку страны, двум Суперкубкам УЕФА и двум трофеям клубного чемпионата мира. В 2018 году он покинул клуб, а в начале следующего года вернулся и добавил к списку достижений ещё одно чемпионство и Суперкубок Испании.

В минувшем сезоне «Реал» занял второе место в турнирной таблице испанской Примеры, уступив «Атлетико», а также добрался до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл «Челси».