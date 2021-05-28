«Манчестер Юнайтед» вернулся к идее обмена Погба на Роналду
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«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» могут совершить громкий обмен футболистами, сообщает Tuttosport.
По данным источника «Манчестер Юнайтед» вернулся к идее обмена своего нападающего Поля Погба на форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Контракт Роналду с «Ювентусом» действует до лета 2022 года. Напомним, 36-летний португальский нападающий является воспитанником «Спортинга». Роналду выступает в составе «Ювентуса» с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского «Реала» за € 117 млн. Он стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2020/2021, забив 29 голов.
Поль Погба летом 2016 года за € 105 млн перешёл из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Контракт француза с «Красными дьяволами» действует до 2022 года.
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