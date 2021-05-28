Руй Витория попросил «Спартак» купить полузащитника «Бенфики»

Новый главный тренер московского «Спартака» Руй Витория хочет усилить команду своим бывшим подопечным.



Как сообщает журналист Педру Алмейда в «Твиттере», специалист заинтересован в приглашении 27-летнего опорного полузащитника «Бенфики» Габриэла. Он уже обратился к руководству «Спартака» с просьбой о трансфере.



Габриэл начинал карьеру в «Ювентусе», за который по итогу не провёл ни одного матча, выступая на правах аренды за «Специю», «Пескару», «Ливорно», «Леганес» и другие команды. Он перешёл в испанский клуб в 2016 году на постоянной основе, а спустя два года перебрался в «Бенфику».



В завершившемся сезоне бразильский хавбек принял участие в 20 матчах португальской Примейры, в которых забил один гол, отдал две результативные передачи и получил семь жёлтых карточек.