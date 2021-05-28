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Осинькин: у Пиняева есть качества, которых нет у других. При работе может стать звёздочкой

Осинькин: у Пиняева есть качества, которых нет у других. При работе может стать звёздочкой
Олег Лысенко
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Бывший главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин, ныне возглавляющий «Крылья Советов», высказался о нападающем московской команды Сергее Пиняеве, который недавно попрощался с клубом.

«В прошлом сезоне Сергей немного у меня потренировался. Интересный, яркий, очень молодой футболист, которому ещё предстоит много сделать, чтобы реализоваться. У него есть качества, которые при хорошей работе позволят ему превратиться в звёздочку, но работы очень много, и я каждый раз говорю ему об этом при встрече.

Даже большие таланты могут не реализоваться, а не совсем очевидные — наоборот, прибавлять за счёт определённых вещей. Пиняев сейчас в том возрасте, когда нельзя точно сказать, что он будет футболистом, однако у него есть качества, которых нет у других. Он очень быстрый, особенно на первых шагах, моментально принимает решения. Если прибавит в определённых вещах, в частности в оборонительной работе, сможет стать очень хорошим футболистом», — сказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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