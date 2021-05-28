Филипп Киркоров исполнит гимн перед товарищеским матчем сборной России с Болгарией, сообщает пресс-служба РФС.



В чаше стадиона будет организована интерактивная студия, куда придут легенды сборной и звёздные болельщики, чтобы поделиться своими ожиданиями и высказать слова поддержки команде перед Евро-2020. У болельщиков будет возможность отправить открытку с уникальным дизайном прямо со стадиона в любую точку России, а также сфотографироваться и получить автограф у целой плеяды легенд сборной: Александра Самедова, Андрея Каряки, Егора Титова, Дмитрия Аленичева, Руслана Пименова, Дмитрия Сенникова, Дмитрия Хлестова, Александра Филимонова.



Напомним, сборная России по футболу проведёт товарищеские матчи с Польшей и Болгарией в июне. Они станут заключительным этапом подготовки к чемпионату Европы. Матч с Польшей запланирован на 1 июня (21:45 мск), а 5 июня (18:00 мск) национальная команда встретится с Болгарией. «Чемпионат» первым сообщил о том, что сборная России сыграет с Болгарией перед Евро-2020.