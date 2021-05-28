Фомин: хочу съездить в США, чтобы не только по телевизору смотреть, как там всё плохо

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин рассказал, почему у него нет машины, и признался, что мечтает отправиться в путешествие в США.

«Почему нет машины? Нет желания. Была бы цель – пошёл бы учиться и всё сдал. Со временем планирую получить права, выучить знаки. Хотя мне комфортнее в такси, честно говоря. Автопарк в «Динамо» хороший. Если говорить о марках, которые мне нравятся, то это «Мерседес».

Мечта отправиться в США? Я бы и в другие страны съездил. Просто с детства смотришь фильмы про Нью-Йорк – это же другой мир вообще. Хочется побывать, посмотреть, как люди живут. Чтобы не только по телевизору смотреть, как в Америке всё плохо, а самому вживую глянуть.

Я бы на НБА или НХЛ пошёл. На любой матч, такое точно на всю жизнь запомнилось бы. Ну, наверное, с большим интересом сходил бы на «Бруклин» или «Лейкерс» – посмотреть на Леброна, застать легенду», — приводит слова Фомина Eurostavka.