В «Роторе» объяснили, почему выбрали Хохлова в качестве главного тренера команды

В «Роторе» объяснили, почему выбрали Дмитрия Хохлова в качестве главного тренера команды.



«Мы рассматривали достаточно много специалистов, но остановили выбор на Хохлове. Дмитрий Валерьевич — амбициозный тренер под задачи. Будем решать их вместе», — сказал генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Напомним, в заключительном 30-м туре Российской Премьер-Лиги «Ротор» имел шанс на сохранение прописки в высшем дивизионе, однако матч его конкурента — «Уфы» — был отложен на более позднее время из-за жаркой погоды. В итоге уфимцы одолели своего соперника со счётом 2:1 и остались в РПЛ. «Ротор» сыграл вничью с «Рубином» (1:1). Волгоградский клуб вылетел в Футбольную национальную лигу.

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