Лучший бомбардир «Монпелье» выразил заинтересованность в переходе в «Зенит»

Нападающий «Монпелье» Гаэтан Лаборде, желающий покинуть команду в летнее трансферное окно, выразил заинтересованность в потенциальном переходе в санкт-петербургский «Зенит».



«Зенит» — чемпион России, эта команда регулярно выступает в Лиге чемпионов. Отличный клуб со стабильными результатами. Лига чемпионов, возможность выигрывать трофеи каждый сезон — у «Зенита» прекрасные аргументы», — цитирует Лаборде RMC Sport со ссылкой на L’Equipe.



Лаборде защищает цвета «Монпелье» с 2018 года, а до этого выступал за «Бордо». В завершившемся сезоне 27-летний форвард провёл все 38 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 16 голов и отдал восемь результативных передач. Француз стал лучшим бомбардиром своей команды в Лиге 1, а также занял пятое место в списке лучших снайперов первенства.

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