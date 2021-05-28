Сборная Японии забила 10 мячей в ворота Мьянмы. Осако оформил пента-трик, Минамино — дубль

Сегодня, 28 мая, состоялся матч квалификации азиатских сборных на ЧМ-2022. Сборная Японии на стадионе «Ниссан» в городе Иокогама принимала сборную Мьянмы.
Встреча закончилась разгромной победой хозяев со счётом 10:0. Голами в составе «синих самураев» отметились:
Нападающий «Вердера» Юя Осако — пять мячей.
Полузащитник «Ливерпуля», выступавший за «Саутгемптон» на правах аренды в прошедшем сезоне, Такуми Минамино — два мяча.
Хидемаса Морита, Даити Камада и Коу Итакура — по одному мячу.
Данная победа упрочила лидерство сборной Японии в группе F. Национальная команда выиграла все шесть квалификационных матчей, набрав 18 очков. На втором месте в группе располагается сборная Таджикистана с 10 очками за шесть игр.
Япония — самая титулованная национальная сборная в Азии, имеющая в своём активе четыре победы в розыгрышах Кубка Азии и выход в 1/8 финала на чемпионатах мира 2002, 2010 и 2018 годов. Япония также выходила в финал Кубка конфедераций 2001 года.
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