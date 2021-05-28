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Сборная Японии забила 10 мячей в ворота Мьянмы. Осако оформил пента-трик, Минамино — дубль

Сборная Японии забила 10 мячей в ворота Мьянмы. Осако оформил пента-трик, Минамино — дубль
Артур Иванов
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Сегодня, 28 мая, состоялся матч квалификации азиатских сборных на ЧМ-2022. Сборная Японии на стадионе «Ниссан» в городе Иокогама принимала сборную Мьянмы.

Встреча закончилась разгромной победой хозяев со счётом 10:0. Голами в составе «синих самураев» отметились:
Нападающий «Вердера» Юя Осако — пять мячей.
Полузащитник «Ливерпуля», выступавший за «Саутгемптон» на правах аренды в прошедшем сезоне, Такуми Минамино — два мяча.
Хидемаса Морита, Даити Камада и Коу Итакура — по одному мячу.

Данная победа упрочила лидерство сборной Японии в группе F. Национальная команда выиграла все шесть квалификационных матчей, набрав 18 очков. На втором месте в группе располагается сборная Таджикистана с 10 очками за шесть игр.

Япония — самая титулованная национальная сборная в Азии, имеющая в своём активе четыре победы в розыгрышах Кубка Азии и выход в 1/8 финала на чемпионатах мира 2002, 2010 и 2018 годов. Япония также выходила в финал Кубка конфедераций 2001 года.

ЧМ-2022 - Азия. Группа F. 7-й тур
28 мая 2021, пятница. 13:20 МСК
Япония
Окончен
10 : 0
Мьянма
1:0 Минамино – 8'   2:0 Осако – 22'   3:0 Осако – 30' (пен)   4:0 Осако – 36'   5:0 Осако – 49'   6:0 Морита – 56'   7:0 Минамино – 66'   8:0 Камада – 84'   9:0 Осако – 88'   10:0 Итакура – 90'
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