«На возвращение в финал ушло девять лет». Аспиликуэта — о предстоящем матче с «Ман Сити»

Защитник и капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта высказался в преддверии финального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Ребёнком ты мечтаешь играть в таких матчах. Я сейчас страшно горд. Надеюсь, после матча буду гордиться ещё больше. Это драгоценный шанс. У нас ушло девять лет на то, чтобы вернуться в финал. Важнейший момент. Мы верим в себя. У нас хорошие результаты против топ-команд. Это последний шаг, и мы хотим его сделать.

Надо всё оставить на поле, как мы это делали в прошлом, в особенности в больших матчах. Я говорю не только об игроках, я говорю обо всех. Понимаем, что для победы надо показать свой лучший футбол. Это самый важный матч сезона, и мы к нему готовы.

«Челси» всегда бьётся за все трофеи. Надо идти вперёд шаг за шагом. Мы заняли четвёртое место. Совсем не такого результата мы хотели, но вот нам и задача на следующий сезон. Завтра мы можем стать чемпионами Европы. Большой матч. Понимаем, что должны сыграть на своём максимуме», — приводит слова Аспиликуэты официальный сайт УЕФА.

Финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) начнётся в 22:00 мск в субботу, 29 мая.