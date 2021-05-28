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Ринат Ахметов поразмышлял о лучшем сопернике для «Шахтёра» в финале Лиги чемпионов

Ринат Ахметов поразмышлял о лучшем сопернике для «Шахтёра» в финале Лиги чемпионов
Артур Иванов
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Президент «Шахтёра» Ринат Ахметов рассказал об амбициях клуба, а также предположил, с кем украинской команде хотелось бы сыграть в возможном финале Лиги чемпионов.

«Амбиции «Шахтёра»? Конечно, хочется выиграть европейский трофей. Это непросто. Без «Донбасс Арены», без своего стадиона об этом громко заявлять. Непросто. Мы всё-таки играем на чужих полях. В чемпионате — выигрывать, в Кубке — выигрывать. Это понятно. И делать всё для того, чтобы у нас была очень сильная команда и мы шли в Европе вперёд, вперёд и вперёд. Нам нужны победы в Европе.

Кого хотелось бы обыграть, если «Шахтёр» окажется в финале в Лиге чемпионов? Прежде всего хотелось бы, чтобы в финале была команда, которую мы обыграем. Потому что когда вы куда-то идёте и думаете: я хотел встретиться, например, с «Реалом» и обыграть его. «Барселона», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», и «Манчестер Юнайтед» сегодня тоже показывают хорошую игру. Хотелось бы встретиться там с такой командой, чтобы игра была яркой и красивой, но кубок должен быть наш — это важно. То есть хотелось бы выиграть. Дойти до этого, а там уже неважно — слабых там не бывает!» — приводит слова Ахметова официальный сайт клуба.

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