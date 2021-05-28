Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук подал в отставку после поражения своей команды в матче 11-го тура чемпионата Беларуси с «Рухом» (0:1). Специалист написал заявление об уходе сразу по окончании встречи, информирует Football.by.

Отметим, минское «Динамо» потерпело второе поражение подряд. До этого команда Кучука уступила в чемпионате солигорскому «Шахтёру» (0:1).

«Динамо», набрав 20 очков в 11 матчах, занимает четвёртое место в таблице высшей лиги Беларуси.

Леонид Кучук возглавил команду в апреле 2020 года. Ранее специалист тренировал «Динамо-93», «Молодечно», «Шериф», белгородский «Салют», киевский «Арсенал», «Кубань», московский «Локомотив», каменскую «Сталь» и «Ростов». Примечательно, что под его руководством «Локомотив» стал бронзовым призёром чемпионата России.