Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук подал в отставку после поражения своей команды в матче 11-го тура чемпионата Беларуси с «Рухом» (0:1). Специалист написал заявление об уходе сразу по окончании встречи, информирует Football.by.
Отметим, минское «Динамо» потерпело второе поражение подряд. До этого команда Кучука уступила в чемпионате солигорскому «Шахтёру» (0:1).
«Динамо», набрав 20 очков в 11 матчах, занимает четвёртое место в таблице высшей лиги Беларуси.
Леонид Кучук возглавил команду в апреле 2020 года. Ранее специалист тренировал «Динамо-93», «Молодечно», «Шериф», белгородский «Салют», киевский «Арсенал», «Кубань», московский «Локомотив», каменскую «Сталь» и «Ростов». Примечательно, что под его руководством «Локомотив» стал бронзовым призёром чемпионата России.
- 29 мая 2021
-
00:40
-
00:39
-
00:23
-
00:03
- 28 мая 2021
-
23:51
-
23:30
-
23:24
-
22:52
-
22:50
-
22:39
-
22:32
-
22:17
-
21:58
-
21:35
-
21:23
-
21:07
-
21:00
-
20:44
-
20:37
-
20:30
-
20:07
-
20:00
-
19:47
-
19:40
-
19:24
-
19:18
-
19:04
-
18:59
-
18:58
-
18:58
-
18:40
-
18:34
-
18:16
-
18:13
-
18:04