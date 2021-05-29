В ЦСКА Мухин будет получать в 40 раз больше, чем получал в «Локомотиве»

Сегодня, 28 мая, московский «Локомотив» объявил о переходе полузащитника Максима Мухина в другой столичный клуб — ЦСКА. В стане армейцев 19-летний игрок будет получать € 600 тыс. в год., что превышает его зарплату в «Локо» практически в 40 раз, информирует «Рейтинг Букмекеров».

Также в составе ЦСКА Мухин может рассчитывать на получение бонусов. Премиальные предусмотрены как за индивидуальные, так и за командные достижения.

Отметим, источники «Чемпионата», знакомые с ситуацией вокруг трансфера Мухина, подтвердили упомянутый выше объём зарплаты Максима в новом клубе.

15 мая стало известно, что ЦСКА ведёт переговоры о переходе Мухина. Впоследствии стало известно, что Максим согласовал условия контракта с армейцами. Сумма сделки по футболисту оценивается примерно в 15 млн рублей.

Мухин является воспитанником Академии футбола имени Юрия Коноплёва. В 16 лет перешёл в молодёжную команду «Крылья Советов». В 2019 году пополнил состав «Локомотива». В завершившемся сезоне хавбек провёл 10 матчей в Российской Премьер-Лиге. В марте был вызван в сборную России и дебютировал за неё во встрече со Словакией.