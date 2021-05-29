В ЦСКА Мухин будет получать в 40 раз больше, чем получал в «Локомотиве»

Сегодня, 28 мая, московский «Локомотив» объявил о переходе полузащитника Максима Мухина в другой столичный клуб — ЦСКА. В стане армейцев 19-летний игрок будет получать € 600 тыс. в год., что превышает его зарплату в «Локо» практически в 40 раз, информирует «Рейтинг Букмекеров».
Также в составе ЦСКА Мухин может рассчитывать на получение бонусов. Премиальные предусмотрены как за индивидуальные, так и за командные достижения.
Отметим, источники «Чемпионата», знакомые с ситуацией вокруг трансфера Мухина, подтвердили упомянутый выше объём зарплаты Максима в новом клубе.
15 мая стало известно, что ЦСКА ведёт переговоры о переходе Мухина. Впоследствии стало известно, что Максим согласовал условия контракта с армейцами. Сумма сделки по футболисту оценивается примерно в 15 млн рублей.
Мухин является воспитанником Академии футбола имени Юрия Коноплёва. В 16 лет перешёл в молодёжную команду «Крылья Советов». В 2019 году пополнил состав «Локомотива». В завершившемся сезоне хавбек провёл 10 матчей в Российской Премьер-Лиге. В марте был вызван в сборную России и дебютировал за неё во встрече со Словакией.
- 29 мая 2021
-
00:40
-
00:39
-
00:23
-
00:03
- 28 мая 2021
-
23:51
-
23:30
-
23:24
-
22:52
-
22:50
-
22:39
-
22:32
-
22:17
-
21:58
-
21:35
-
21:23
-
21:07
-
21:00
-
20:44
-
20:37
-
20:30
-
20:07
-
20:00
-
19:47
-
19:40
-
19:24
-
19:18
-
19:04
-
18:59
-
18:58
-
18:58
-
18:40
-
18:34
-
18:16
-
18:13
-
18:04