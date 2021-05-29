Погба обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед» после финала Лиги Европы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба обратился к болельщикам после финала Лиги Европы в «Вильярреалом» (1:1, 10:11 по пенальти).



«Мне потребовалось несколько дней, чтобы отойти от этого матча. Конечно, я расстроен из-за того, что мы не смогли выиграть, но мы – команда, которая смотрит вперёд с высоко поднятой головой. Я хочу поблагодарить фанатов за поддержку. Мы вернемся после этого поражения и станем ещё сильнее», – написал Погба в своём «твиттере».



Напомним, финальная встреча состоялась на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске (Польша). В середине первого тайма, на 29-й минуте, нападающий Жерар Морено вывел испанскую команду вперёд. В начале второй половины матча, на 55-й минуте, форвард Эдинсон Кавани восстановил равновесие. В дополнительное время голов не было, а в серии пенальти удачливее оказался «Вильярреал», который дождался нереализованного удара в исполнении вратаря Давида де Хеа и одержал победу — 11:10.