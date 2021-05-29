Гендиректор ЦСКА: Мухин мог получить более выгодные условия в других клубах

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что новичок клуба Максим Мухин мог получить более выгодные условия в других клубах.
«Поверьте мне, Максим мог получить гораздо более выгодные финансовые условия в других клубах по сравнению с ЦСКА. Его выбор был осознанным. При этом, наверное, нужно заметить, что Максим не является воспитанником «Локомотива». Он относительно недавно попал в этот клуб.
Условия этого перехода между клубами отличаются от тех, за которые можно было бы приобрести Максима. То есть они улучшены в пользу «Локомотива». Это заслуга руководства «Локо», ну и мы, со своей стороны, по-партнерски отнеслись к этой ситуации. Понятно, что любой клуб может оказаться в такой непростой истории, когда по тем или иным причинам (подробностей я не знаю) был подписан контракт, ограничивающий возможности клуба. ЦСКА заплатил за Мухина больше 15 млн рублей, о которых писали СМИ? Условия существенно отличаются от того, что было прописано», — цитирует Бабаева «Спорт-экспресс».
- 29 мая 2021
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