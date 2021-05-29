Президент УЕФА выступил за формат «Финала четырёх» для Лиги чемпионов

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о возможном проведении финальной стадии Лиги чемпионов в формате «Финала четырёх».



«Я выступаю за формат „Финала четырёх“ в Лиге чемпионов. Он может быть эффективным с точки зрения доходов, если всё будет сделано правильно. Но каждый должен высказаться по этому вопросу. Мы обсуждаем такой вариант, но ничего ещё не решено. Нам понравился „Финал восьми“, прошедший в прошлом году в Португалии. Но он длится двух недель, а это слишком долго.



У проведения „Финала четырёх“ после 2024 года есть свои преимущества и недостатки. С одной стороны, это может быть фантастическое событие: неделю футбола можно дополнить другими мероприятиями, например, концертами. Но для клубов это означает потерю домашних матчей», — приводит слова Чеферина L'Equipe.

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