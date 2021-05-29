Президент УЕФА выступил за формат «Финала четырёх» для Лиги чемпионов

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о возможном проведении финальной стадии Лиги чемпионов в формате «Финала четырёх».
«Я выступаю за формат „Финала четырёх“ в Лиге чемпионов. Он может быть эффективным с точки зрения доходов, если всё будет сделано правильно. Но каждый должен высказаться по этому вопросу. Мы обсуждаем такой вариант, но ничего ещё не решено. Нам понравился „Финал восьми“, прошедший в прошлом году в Португалии. Но он длится двух недель, а это слишком долго.
У проведения „Финала четырёх“ после 2024 года есть свои преимущества и недостатки. С одной стороны, это может быть фантастическое событие: неделю футбола можно дополнить другими мероприятиями, например, концертами. Но для клубов это означает потерю домашних матчей», — приводит слова Чеферина L'Equipe.
- 29 мая 2021
-
13:12
-
13:04
-
12:55
-
12:49
-
12:39
-
12:29
-
11:58
-
11:44
-
11:40
-
11:33
-
11:28
-
11:07
-
11:00
-
10:38
-
10:33
-
10:29
-
10:09
-
10:08
-
10:06
-
09:49
-
09:30
-
09:28
-
09:25
-
09:16
-
08:55
-
08:32
-
06:56
-
05:19
-
04:57
-
04:19
-
04:02
-
03:45
-
03:19
-
03:00
-
02:43