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Президент РПЛ поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов

Президент РПЛ поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов
Андрей Панков
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Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Челси».

«Я буду болеть за хороший футбол в финале Лиги чемпионов. Пусть победит сильнейший. Я знаю руководителей обоих финалистов, не хочу никого обидеть», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) начнётся в 22:00 мск в субботу, 29 мая.

Напомним, власти Португалии подтвердили, что стадион «Драгау» может быть заполнен на 33% от общей вместимости арены, что составляет 16 500 зрителей. Каждому из клубов-финалистов было выделено 6000 билетов, зарезервированных для их болельщиков, продажи которых производились непосредственно клубами.

«Манчестер Сити» — «Челси». Онлайн. Финал Лиги чемпионов — такое нельзя пропустить! «Манчестер Сити» — «Челси». Онлайн. Финал Лиги чемпионов — такое нельзя пропустить!
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