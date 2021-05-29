Руслан Малиновский: как можно играть весь сезон, а потом растерять форму?

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал о своём состоянии и поделился впечатлениями от прибытия в расположение сборной Украины.
«Эти дни тяжёлые были, много перелётов. Теперь два дня адаптации. Мы должны провести хорошую работу, чтобы в оптимальной форме подойти к турниру. Всегда приятно приезжать в сборную. Все ребята мотивированы, у всех хорошее настроение.
Удастся ли мне сохранить форму? Этот вопрос не совсем правильный, потому что как можно играть весь сезон, а потом растерять форму? Самое главное — хорошо подготовиться. Если я буду в хороших кондициях, с игрой тоже всё будет в порядке. От этого всё зависит. Конечно, конец сезона, все немножко подустали, но остался последний отрезок, который нужно провести хорошо», — сказал Малиновский в интервью пресс-службе Украинской ассоциации футбола.
- 29 мая 2021
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