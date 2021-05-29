Романцев – о перспективах «Спартака» в ЛЧ: если получится купить Роналду, шансы возрастут

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о шансах красно-белых в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов.



«Здесь многое от жеребьёвки зависит. К сожалению, те перепады в игре «Спартака», которые случались с ним на протяжении всего сезона, говорят о том, что с топовыми клубами Испании, Англии, Германии или Италии бороться на равных он пока не готов. Правда, может выручить удачно проведённая селекция. К примеру, если получится купить Роналду, то, конечно, тогда шансы в Лиге чемпионов возрастут. Но не забывайте, что право выступать в Лиге чемпионов нужно ещё завоевать, пройдя отборочные матчи», — цитирует Романцева «Спорт-экспресс».



Напомним, «Спартак» пробился в квалификацию Лиги чемпионов, заняв второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в завершившемся сезоне-2020/2021. В 30 турах команда набрала 57 очков и уступила лишь «Зениту» (65).

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