Йоахим Лёв планирует взять паузу в тренерской карьере после ухода из сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев сообщил, что намерен взять паузу после ухода из национальной команды. Ранее сообщалось, что к тренеру, который покинет свой пост в немецкой сборной после Евро-2020, проявляют интерес «Реал» и «Барселона».
«С Жоаном Лапортой не было никаких контактов. Этим летом я не стану тренером ни одного клуба», — приводит слова Лёва корреспондент «Чемпионата» Кристиан Фальк на своей странице в «Твиттере».
Лёв возглавляет сборную Германии с 2006 года. Под его руководством национальная команда выступила на шести крупных турнирах и сумела в 2014 году стать чемпионом мира. Также немецкая сборная становилась серебряным и дважды бронзовым призёром чемпионата Европы и бронзовым призёром мундиаля. В 2017 году команда выиграла Кубок конфедераций.
- 29 мая 2021
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