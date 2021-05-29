Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Йоахим Лёв планирует взять паузу в тренерской карьере после ухода из сборной Германии

Йоахим Лёв планирует взять паузу в тренерской карьере после ухода из сборной Германии
Диана Валавичюте
Комментарии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев сообщил, что намерен взять паузу после ухода из национальной команды. Ранее сообщалось, что к тренеру, который покинет свой пост в немецкой сборной после Евро-2020, проявляют интерес «Реал» и «Барселона».

«С Жоаном Лапортой не было никаких контактов. Этим летом я не стану тренером ни одного клуба», — приводит слова Лёва корреспондент «Чемпионата» Кристиан Фальк на своей странице в «Твиттере».

Лёв возглавляет сборную Германии с 2006 года. Под его руководством национальная команда выступила на шести крупных турнирах и сумела в 2014 году стать чемпионом мира. Также немецкая сборная становилась серебряным и дважды бронзовым призёром чемпионата Европы и бронзовым призёром мундиаля. В 2017 году команда выиграла Кубок конфедераций.

Новость по теме
Флик — о приходе в сборную Германии: всё прошло очень быстро, для меня это неожиданность
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021