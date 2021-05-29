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«Рубин» продлил контракт со Степановым и отдал в аренду в «Арсенал»

«Рубин» продлил контракт со Степановым и отдал в аренду в «Арсенал»
Сергей Сорокин
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«Рубин» продлил контракт с 21-летним защитником Данилом Степановым до мая 2023 года, сообщает пресс-служба клуба. В следующем сезоне Данил на правах аренды будет выступать за тульский «Арсенал». Арендное соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/2022.

Данил Степанов — воспитанник академии «Рубина», затем выступал за молодёжную команду, а с декабря 2018 года — за главную. Сыграл за основную команду 20 матчей. Прошлый сезон Степанов провёл в аренде в волгоградском «Роторе», в 22 матчах отметился одним голом.

«Рубин» занял 4-е место, набрав 53 очка, и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций на следующий сезон. «Ротор» (22) занял 15-е место в турнирной таблице и покидает РПЛ по итогам сезона-2020/2021.

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