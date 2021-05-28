Самошников: поначалу было похоже на сказку, сейчас понимаю, что просто готовлюсь к Евро

Защитник «Рубина» и сборной России Илья Самошников рассказал о сборах с национальной командой перед Евро-2020.
«Ощущаю себя лучше, чем на сборе в Сочи. Привыкаю, осваиваюсь. Это одни из самых сложных сборов в карьере. Поначалу это было похоже на сказку, но сейчас уже понимаю, что просто готовлюсь к Евро. К конкуренции я готов, понятно, что есть и Юрий Валентинович, и Федя Кудряшов, и Караваев. Все вместе, все общаемся. Понятно, что чуть больше с Макаром, но атмосфера классная, поэтому все друг с другом общаются. Интерес клубов РПЛ? Я читал слова агента, но меня сейчас особо это не интересует.
Слуцкий перед отъездом в сборную дал пару советов, сказал, как будет лучше. Не буду раскрывать, но рассказал, как что будет. Видео разноса Жиркова от Слуцкого? И в исполнении Черчесова могу представить, от Слуцкого в мой адрес тоже бывало», — передаёт слова Самошникова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 28 мая 2021
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