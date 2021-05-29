Уиллок стал лучшим игроком мая в АПЛ. Он забил во всех матчах «Ньюкасла» в этом месяце

Полузащитник «Ньюкасла» Джо Уиллок признан лучшим игроком мая в английской Премьер-лиге, сообщает официальный сайт соревнования.
Футболист, которого арендовали у «Арсенала» в январе, забил в каждом из четырёх матчей «Ньюкасла» в мае. Кроме того, в апреле он стал вторым игроком в истории команды после Алана Ширера, забившего в семи матчах АПЛ подряд. Кроме того, Уиллок — первый игрок «Ньюкасла», получивший ежемесячный приз после вратаря Тима Крула в ноябре 2013 года.
За звание лучшего игрока месяца, помимо Уиллока, боролись:
Гарет Бэйл («Тоттенхэм Хотспур») — 5 голов в 5 матчах;
Алисон Бекер («Ливерпуль») — 5 побед в 5 матчах, 3 встречи «на ноль», победный гол в матче с «Вест Бромвич Альбион»;
Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас») — 4 гола в 5 матчах;
Садио Мане («Ливерпуль») — 3 года и 2 голевые передачи в 5 матчах, именно его голы принесли победу мерсисайдцам в последнем туре и позволили команде выйти в Лигу чемпионов;
Николя Пепе («Арсенал») — 5 забитых мячей в 4 матчах;
Арон Ремсдейл («Шеффилд Юнайтед») — в 5 матчах голкипер совершил 25 спасений собственных ворот, дважды сохранив свои ворота на замке;
Родриго Морено («Лидс Юнайтед») — 4 гола и одна результативная передача в 5 матчах.
- 29 мая 2021
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