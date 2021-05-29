Улицы Порту заполнены фанатами «Челси» и «Манчестер Сити» в преддверии финала ЛЧ. Видео

Сегодня, 29 мая, состоится финальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Болельщики клубов с нетерпением ожидают начала решающего матча главного европейского турнира. Португалия радует солнечной погодой, поэтому фанаты наслаждаются прогулками близ воды, а также различными напитками и закусками в заведениях, расположенных в Порту. Практически все улицы заполнены людьми в синих или голубых футболках, которые отображают цвет поддерживаемого ими клуба.



Болельщики готовятся к финалу Лиги чемпионов в Порту. Видео.

Напомним, стадион «Драгау» может быть заполнен на 33% от общей вместимости арены, что составляет 16 500 зрителей. Каждому из клубов-финалистов было выделено 6000 билетов, зарезервированных для их болельщиков, продажи которых производились непосредственно клубами.