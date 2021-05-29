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«Скоро взлетаем на Евро». Шунин опубликовал фото своих сейвов

«Скоро взлетаем на Евро». Шунин опубликовал фото своих сейвов
Алексей Ласнов
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Голкипер московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию с тренировки национальной команды.

«Скоро взлетаем на Евро», — подписал снимок футболист.

22 мая национальная сборная России по футболу прибыла в австрийский город Нойштифт для продолжения подготовки к Евро-2020, который должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.

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