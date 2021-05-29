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Кузяев: не завидую Смолову, который прыгает в море. Хочется поиграть на Евро

Кузяев: не завидую Смолову, который прыгает в море. Хочется поиграть на Евро
Андрей Панков
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Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев рассказал о своём состоянии.

«Чувствую, что в плане физики прибавил. Очень интенсивные тренировки, короткие игры 3 на 3, бег от штрафной до штрафной. Всё пойдёт на пользу. Не завидую Смолову, который прыгает в море. Хочется поиграть на Евро. Такое нет желания пропускать.

Я всегда на тренировках и играх стараюсь выкладываться по максимуму. Получилось, что в этом сезоне удалось сыграть намного ярче, чем в прошлом сезоне. Удалось хорошо подготовиться зимой, наиграть связи, у нас хороший коллектив. Всё это дало нам хороший результат», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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