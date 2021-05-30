Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона-2020/21

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром по итогам сезона Лиги чемпионов.
В активе норвежского нападающего 10 голов. На втором месте по этому показателю находится нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе (8). Следом идёт группа игроков, которые забили по 6 голов – Альваро Мората («Ювентус»), Карим Бензема («Реал»), Оливье Жиру («Челси»), Юссеф Эн-Несири («Севилья»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Неймар («Пари-Сен Жермен») и Мохамед Салах («Ливруль»).
В финальном матче Лиги чемпионов сезона-2020/21 «Челси» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0. Победный гол в этой встрече на 42-й минуте забил Кай Хаверц. Результативной передачей отметился Мэйсон Маунт.
«Челси» во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. Впервые лондонцы выиграли Лигу чемпионов в 2012 году. «Манчестер Сити» впервые играл в финале турнира.
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