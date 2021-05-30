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Головин: очень важно, что в сборной есть такой человек, как Дзюба

Головин: очень важно, что в сборной есть такой человек, как Дзюба
Андрей Панков
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поделился мнением о нападающем «Зенита» и национальной команды Артёме Дзюбе.

«Да, Дзюба встретил меня в своём стиле. Я сказал ему, что он король «Тамбова». Только им по четыре забивает. Но вообще очень важно, что есть такой человек, как Дзюба. Всегда поддерживает позитив в команде, даже когда что-то не получается на тренировках. Парни напрягаются, тренеры могут напихать, а Артём даёт разряд», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная проведёт тренировочный сбор в Австрии в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы, который пройдёт с 11 июня по 11 июля. Подопечные Станислава Черчесова на Евро-2020 сыграют в группе В с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Календарь Евро-2020
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