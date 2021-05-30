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WhoScored назвал Зинченко лучшим игроком «Манчестер Сити» в финале ЛЧ

WhoScored назвал Зинченко лучшим игроком «Манчестер Сити» в финале ЛЧ
Артур Иванов
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Портал WhoScored назвал украинского защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко лучшим игроком команды в финале ЛЧ с «Челси».

Футболист получил оценку 7 по 10-балльной шкале. Игрок провёл матч целиком. За время на поле украинец 109 раз коснулся мяча, совершил 62 точные передачи из 73 попыток, что составляет 85% точности. Также Зинченко два раза удачно обвёл соперника, выиграл пять воздушных единоборств, три раза успешно отобрал мяч, дважды вынес его и один раз смог перехватить.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник «Челси» Кай Хаверц, который стал автором единственного мяча во встрече. Немец получил оценку 8,3.

В финальном матче Лиги чемпионов «Челси» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0. «Челси» во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» впервые играл в финале турнира.

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