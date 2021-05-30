Макаров: у Кварацхелии лучший дриблинг в РПЛ. Про его уход нам ничего не говорили

Полузащитник казанского «Рубина» и сборной России Денис Макаров поделился мнением, что его одноклубник Хвича Кварацхелия обладает лучшим дриблингом в Премьер-Лиге. Рассказал о своём дриблинге, а также о планах уехать в Европу.
«Мне нравится Головин и Миранчук — у них хороший дриблинг и видение поля. В РПЛ отмечу Кварацхелию. Наверное, у него самый самый лучший дриблинг в Премьер-Лиге. Попрощался ли Кварацхелия с командой?
Нет ещё, а он куда-то переходит? Нам ничего не говорили.
Мы на сборе не отрабатывали финты с замахом — здесь мы занимаемся другими вещами. Думаю, Станислав Саламович ценит мой дриблинг, а оценит его во время игры. Мне никто не говорит, чтобы я не шёл в дриблинг. Никто не запрещает. Леонид Викторович Слуцкий перед сборами пожелал удачи и сказал: «Играй так же, как и в клубе, верь в себя».
Есть ли у меня цель уехать в Европу? Конечно, хотелось бы попробовать свои силы в Европе. Из европейских чемпионатов мне больше всего нравится «Бундеслига», — передаёт слова Макарова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 30 мая 2021
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