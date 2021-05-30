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Адриан Муту возглавил румынскую «Университатю»

Адриан Муту возглавил румынскую «Университатю»
Алексей Ласнов
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Бывший футболист «Челси» Адриан Муту стал главным тренером румынского клуба «Университатя» Крайова, сообщает журналист Эмануэль Рошу в «Твиттере».

42-летний Муту подписал двухлетний контракт с клубом, который недавно вернулся в высший румынский дивизион.

Адриан Муту — воспитанник румынского «Арджеша». Он начинал карьеру на родине, после чего выступал за «Интер», «Верону», «Парму», «Челси», «Ювентус», «Фиорентину», «Чезену» и ряд других клубов. В 2004 году форвард был дисквалифицирован, после того как в его крови был обнаружен кокаин. В 2016 году Адриан завершил карьеру футболиста.

Тренерскую карьеру начал в 2018 году, возглавив «Волунтари». Последним местом работы Муту была молодёжная сборная Румынии.

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