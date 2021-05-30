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Объявлен состав сборной Италии для подготовки к Евро

Объявлен состав сборной Италии для подготовки к Евро
Алексей Ласнов
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Сборная Италии представила расширенный состав команды для подготовки к чемпионату Европы. Окончательная заявка должна состоять максимум из 26 игроков.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Сальваторе Сиригу («Торино»), Алекс Мерет («Наполи»).

Защитники: Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба – «Ювентус»), Франческо Ачерби («Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Эмерсон («Челси»), Алессандро Флоренци («ПСЖ»), Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола (оба – «Рома»), Рафаэл Толои («Аталанта»).

Полузащитники: Николо Барелла, Стефано Сенси (оба – «Интер»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба – «Рома»), Мануэль Локателли («Сассуоло»), Маттео Пессина («Аталанта»), Марко Верратти («ПСЖ»), Жоржиньо («Челси»).

Нападающие: Федерико Бернардески, Федерико Кьеза (оба – «Ювентус»), Андреа Белотти («Торино»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье, Маттео Политано (оба – «Наполи»), Доменико Берарди («Сассуоло»).

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