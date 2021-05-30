Агуэро прилетел в Барселону

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро сегодня прилетел в Каталонию, сообщает Sport.es.

Завтра, 31 мая, аргентинец пройдёт медицинский осмотр для перехода в «Барселону». Подписание контракта также может произойти завтра.

32-летний аргентинский футболист должен был пройти медицинское обследование сегодня. Ожидается, что соглашение Агуэро с «Барселоной» будет рассчитано до 2023 года.



Напомним, контракт Серхио Агуэро с «Манчестер Сити» истекает летом. Английский клуб принял решение не продлевать соглашение с аргентинцем. 32-летний нападающий выступал в составе «горожан» с 2011 года. Агуэро выиграл вместе с «Манчестер Сити» пять чемпионатов Англии, Кубок и три Суперкубка Англии, а также шесть Кубков английской лиги.