Дивеев: после гола Ларссона в Кубке Гончаренко и Березуцкие выписали хороших пистонов

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев подвёл итоги сезона для московского клуба.



«Сезон для ЦСКА — провал. Не попасть в Лигу чемпионов, Лигу Европы… Для ЦСКА это за гранью. Все хотели попасть в еврокубки, хотели выиграть у «Динамо», но не получилось. Мы очень много очков потеряли с командами из второй восьмёрки: «Урал», «Химки». Сами виноваты. Самый тяжёлый момент сезона? Лично у меня момент даже не этого сезона, а прошлого.

Матч Кубка со «Спартаком». Очень запомнилось. После этой игры я понял, что любой вратарь может вынести мяч от ворот до ворот как нефиг делать. Как я упустил в этом моменте Ларссона… Что-то в поле нашёл и упал. Сделал вывод, что засыпать нельзя. Макси просто вынес мяч метров на 70. Я что-то смотрел, смотрел, бам — и гол. Было неприятно, тем более это Кубок. Там не должно было быть ошибки. Она очень детская. После этого мне братья Березуцкие и Гончаренко хороших пистонов выписали. Михалыч сказал: «Ещё одна такая ошибка, больше играть не будешь». Но я с ним согласен. Такое недопустимо», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.