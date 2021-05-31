Дивеев: после гола Ларссона в Кубке Гончаренко и Березуцкие выписали хороших пистонов

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев подвёл итоги сезона для московского клуба.
«Сезон для ЦСКА — провал. Не попасть в Лигу чемпионов, Лигу Европы… Для ЦСКА это за гранью. Все хотели попасть в еврокубки, хотели выиграть у «Динамо», но не получилось. Мы очень много очков потеряли с командами из второй восьмёрки: «Урал», «Химки». Сами виноваты. Самый тяжёлый момент сезона? Лично у меня момент даже не этого сезона, а прошлого.
Матч Кубка со «Спартаком». Очень запомнилось. После этой игры я понял, что любой вратарь может вынести мяч от ворот до ворот как нефиг делать. Как я упустил в этом моменте Ларссона… Что-то в поле нашёл и упал. Сделал вывод, что засыпать нельзя. Макси просто вынес мяч метров на 70. Я что-то смотрел, смотрел, бам — и гол. Было неприятно, тем более это Кубок. Там не должно было быть ошибки. Она очень детская. После этого мне братья Березуцкие и Гончаренко хороших пистонов выписали. Михалыч сказал: «Ещё одна такая ошибка, больше играть не будешь». Но я с ним согласен. Такое недопустимо», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 31 мая 2021
-
08:49
-
08:30
-
08:20
-
08:00
-
07:57
-
07:43
-
07:40
-
07:27
-
07:20
-
07:05Дивеев тремя словами описал Черчесова Эксклюзив
-
06:55
-
06:36
-
06:17
-
05:38
-
05:18
-
04:07
-
03:54
-
03:19
-
02:57
-
02:28
-
02:15
-
01:55
-
01:36
-
00:57
-
00:29
-
00:22
- 30 мая 2021
-
23:56
-
23:45
-
23:34
-
23:05
-
22:50
-
22:40
-
22:20
-
22:08
-
21:45