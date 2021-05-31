Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я открыт ко всему». Левандовски ответил на вопрос о своём будущем

«Я открыт ко всему». Левандовски ответил на вопрос о своём будущем
Вячеслав Моренко
Комментарии

32-летний польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски ответил на вопрос о возможном уходе из мюнхенского клуба.

«Моё будущее? Я открыт ко всему. Чувствую себя очень хорошо в «Баварии». Город великолепен, это отличный клуб. Мне всегда интересно изучать новый язык, новую культуру. Но будет ли это в футболе или после моей карьеры, я даже не знаю», — цитирует Левандовского Goal со ссылкой на Canal+.

В прошедшем сезоне Левандовски принял участие в 40 встречах за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился 48 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Его контракт с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в € 60 млн. Напомним, Левандовски стал обладателем «Золотой бутсы» Европы сезона-2020/2021.

Новость по теме
Роберт Левандовски — обладатель «Золотой бутсы» Европы сезона-2020/2021
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021