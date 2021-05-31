Кроос присоединился к сборной Германии после выздоровления от коронавируса

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос присоединился к национальной сборной Германии после выздоровления от коронавируса. Об этом сообщается в «твиттере» Bayern & Germany.

О том, что Кроос заразился коронавирусной инфекцией, стало известно в середине мая. За три дня до болезни игрок был отправлен на изоляцию. Немецкий футболист находился в прямом контакте с человеком, имеющим положительный тест на коронавирус. У самого игрока тогда тесты показали отрицательный результат.

Отметим, что Кроос находился на скамейке запасных в матче «Реала» с «Гранадой» (4:1) в чемпионате Испании, который состоялся 13 мая. В матче 37-го тура испанской Примеры, в котором мадридский клуб переиграл «Атлетик» Бильбао со счётом 1:0, Кроос участия не принимал.

В настоящее время сборная Германии готовится к чемпионату Европы — 2020. В группе F немцы будут играть с Францией (15 июня), Португалией (19 июня) и Венгрией (23 июня).