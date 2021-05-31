Кроос присоединился к сборной Германии после выздоровления от коронавируса

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос присоединился к национальной сборной Германии после выздоровления от коронавируса. Об этом сообщается в «твиттере» Bayern & Germany.
О том, что Кроос заразился коронавирусной инфекцией, стало известно в середине мая. За три дня до болезни игрок был отправлен на изоляцию. Немецкий футболист находился в прямом контакте с человеком, имеющим положительный тест на коронавирус. У самого игрока тогда тесты показали отрицательный результат.
Отметим, что Кроос находился на скамейке запасных в матче «Реала» с «Гранадой» (4:1) в чемпионате Испании, который состоялся 13 мая. В матче 37-го тура испанской Примеры, в котором мадридский клуб переиграл «Атлетик» Бильбао со счётом 1:0, Кроос участия не принимал.
В настоящее время сборная Германии готовится к чемпионату Европы — 2020. В группе F немцы будут играть с Францией (15 июня), Португалией (19 июня) и Венгрией (23 июня).
- 31 мая 2021
-
07:43
-
07:40
-
07:27
-
07:20
-
07:05Дивеев тремя словами описал Черчесова Эксклюзив
-
06:55
-
06:36
-
06:17
-
05:38
-
05:18
-
04:07
-
03:54
-
03:19
-
02:57
-
02:28
-
02:15
-
01:55
-
01:36
-
00:57
-
00:29
-
00:22
- 30 мая 2021
-
23:56
-
23:45
-
23:34
-
23:05
-
22:50
-
22:40
-
22:20
-
22:08
-
21:45
-
21:36
-
21:26
-
21:08
-
20:59
-
20:47