«Милан» нацелился на лучшего игрока французской Лиги 2

«Милан» заинтересован в приобретении футболиста, признанного лучшим в минувшем розыгрыше французской Лиги 2.



Как сообщает журналист Calciomercato.com Даниэле Лонго в «Твиттере», россонери хотят заполучить полузащитника «Тулузы» Амина Адли. Ожидается, что в ближайшие часы клубы обсудят потенциальный трансфер.



Адли защищает цвета «Тулузы» с начала карьеры. В завершившемся сезоне 21-летний французский вингер принял участие в 34 матчах Лиги 2, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач, а также получил шесть жёлтых и одну красную карточку. Его команда пробилась в стыковые матчи, однако не сумела вернуться в Лигу 1.



«Милан» занял второе место в турнирной таблице итальянской Серии А и квалифицировался в Лигу чемпионов.