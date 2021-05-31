«Милан» нацелился на лучшего игрока французской Лиги 2
Поделиться
«Милан» заинтересован в приобретении футболиста, признанного лучшим в минувшем розыгрыше французской Лиги 2.
Как сообщает журналист Calciomercato.com Даниэле Лонго в «Твиттере», россонери хотят заполучить полузащитника «Тулузы» Амина Адли. Ожидается, что в ближайшие часы клубы обсудят потенциальный трансфер.
Адли защищает цвета «Тулузы» с начала карьеры. В завершившемся сезоне 21-летний французский вингер принял участие в 34 матчах Лиги 2, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач, а также получил шесть жёлтых и одну красную карточку. Его команда пробилась в стыковые матчи, однако не сумела вернуться в Лигу 1.
«Милан» занял второе место в турнирной таблице итальянской Серии А и квалифицировался в Лигу чемпионов.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 31 мая 2021
-
10:53
-
10:52
-
10:33
-
10:04
-
10:03
-
09:47
-
09:46
-
09:28
-
08:49
-
08:30
-
08:20
-
08:00
-
07:57
-
07:43
-
07:40
-
07:27
-
07:20
-
07:05Дивеев тремя словами описал Черчесова Эксклюзив
-
06:55
-
06:36
-
06:17
-
05:38
-
05:18
-
04:07
-
03:54
-
03:19
-
02:57
-
02:28
-
02:15
-
01:55
-
01:36
-
00:57
-
00:29
-
00:22
- 30 мая 2021
-
23:56
Партнерский контент
Рекомендуем вам