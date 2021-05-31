Индзаги сообщил Лукаку, что «Интер» хочет сохранить его в команде

Новый главный тренер «Интера» Симоне Индзаги, о назначении которого ещё не было объявлено официально, связался с нападающим нерадзурри Ромелу Лукаку. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, специалист позвонил футболисту и сказал, что клуб намерен сохранить его в команде. В «Интере» по-прежнему рассчитывают на Ромелу как на ключевого игрока и не намерены отпускать его, несмотря на интерес со стороны английских клубов.
Ранее сообщалось, что в услугах Лукаку заинтересован «Челси», за который бельгиец выступал в начале карьеры. По информации СМИ, Ромелу может покинуть «Интер» после ухода Антонио Конте с поста главного тренера.
Лукаку перебрался в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» в 2019 году за € 74 млн. В минувшем сезоне 28-летний форвард провёл 36 матчей в чемпионате Италии, забил 24 гола (шесть — с пенальти) и отдал 11 результативных передач.
- 31 мая 2021
-
12:21
-
12:13
-
12:04
-
11:58
-
11:52
-
11:50
-
11:42
-
11:36
-
11:27
-
11:24
-
11:13
-
11:08
-
11:03
-
10:53
-
10:52
-
10:33
-
10:04
-
10:03
-
09:47
-
09:46
-
09:28
-
08:49
-
08:30
-
08:20
-
08:00
-
07:57
-
07:43
-
07:40
-
07:27
-
07:20
-
07:05Дивеев тремя словами описал Черчесова Эксклюзив
-
06:55
-
06:36
-
06:17
-
05:38