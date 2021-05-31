Индзаги сообщил Лукаку, что «Интер» хочет сохранить его в команде

Новый главный тренер «Интера» Симоне Индзаги, о назначении которого ещё не было объявлено официально, связался с нападающим нерадзурри Ромелу Лукаку. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».



По информации источника, специалист позвонил футболисту и сказал, что клуб намерен сохранить его в команде. В «Интере» по-прежнему рассчитывают на Ромелу как на ключевого игрока и не намерены отпускать его, несмотря на интерес со стороны английских клубов.



Ранее сообщалось, что в услугах Лукаку заинтересован «Челси», за который бельгиец выступал в начале карьеры. По информации СМИ, Ромелу может покинуть «Интер» после ухода Антонио Конте с поста главного тренера.



Лукаку перебрался в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» в 2019 году за € 74 млн. В минувшем сезоне 28-летний форвард провёл 36 матчей в чемпионате Италии, забил 24 гола (шесть — с пенальти) и отдал 11 результативных передач.

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