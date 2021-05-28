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«Челси» связался с агентами Ромелу Лукаку

«Челси» связался с агентами Ромелу Лукаку
Михаил Рождественский
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Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может покинуть команду в связи с уходом Антонио Конте с поста главного тренера и финансовыми трудностями клуба.

Как сообщает HLN, на ситуацию 28-летнего бельгийского футболиста обратил внимание его бывший клуб — «Челси». Лондонцы уже связались с агентами Ромелу, однако конкретного предложения пока не сделали.

Лукаку начинал карьеру в «Андерлехте», откуда в 2011 году перешёл в «Челси». В составе синих форварду закрепиться не удалось, в связи с чем он уходил в аренду в «Вест Бромвич Альбион» и «Эвертон». В 2014 году перешёл в ливерпульский клуб на постоянной основе, а спустя три года Ромелу приобрёл «Манчестер Юнайтед». В 2019 году он перебрался в «Интер» за € 74 млн.

В минувшем сезоне Лукаку провёл 36 матчей в чемпионате Италии, забил 24 гола (шесть — с пенальти) и отдал 11 результативных передач.

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