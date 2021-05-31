Хавбек киевского «Динамо» получил гражданство Грузии

Грузинская федерация футбола на официальном сайте объявила, что полузащитник киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили получил грузинское гражданство.



«Я всегда хотел играть за сборную Грузии. Мои родители и члены семьи много говорили со мной об этом. Прежде всего я должен выступать на высоком уровне, чтобы получить вызов в национальную команду. Это моя цель.



Я всё ещё тренируюсь по индивидуальной программе, так как сезон завершился, а команда отдыхает. Буду полностью готов к ближайшему сбору. Обещаю грузинским болельщикам одно: выйдя на поле в футболке сборной Грузии, я приложу все усилия, чтобы команда достигла успеха», — отметил Цитаишвили.

Напомним, Цитаишвили стал чемпионом мира в составе сборной Украины U20.