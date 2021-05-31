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Хавбек киевского «Динамо» получил гражданство Грузии

Хавбек киевского «Динамо» получил гражданство Грузии
Диана Валавичюте
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Грузинская федерация футбола на официальном сайте объявила, что полузащитник киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили получил грузинское гражданство.

«Я всегда хотел играть за сборную Грузии. Мои родители и члены семьи много говорили со мной об этом. Прежде всего я должен выступать на высоком уровне, чтобы получить вызов в национальную команду. Это моя цель.

Я всё ещё тренируюсь по индивидуальной программе, так как сезон завершился, а команда отдыхает. Буду полностью готов к ближайшему сбору. Обещаю грузинским болельщикам одно: выйдя на поле в футболке сборной Грузии, я приложу все усилия, чтобы команда достигла успеха», — отметил Цитаишвили.

Напомним, Цитаишвили стал чемпионом мира в составе сборной Украины U20.

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