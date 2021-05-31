Эрлинг Холанд: не думаю о своём будущем. «Боруссия» Д вышла в ЛЧ, это важно для меня

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд высказался о своём будущем.



«У меня есть контракт с «Боруссией». Клуб вышел в Лигу чемпионов, и это очень важно для меня. Я хочу выступать в этом турнире. Я не думаю о своём будущем. После международного перерыва уйду в отпуск, а затем начну готовиться к старту сезона», — сказал Холанд в интервью Viaplay Fotball.



Холанд перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в 2020 году. Контракт норвежского форварда с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 норвежец провёл 39 матчей во всех турнирах, забив 39 мячей и отдав 11 результативных передач.

Дортмундская «Боруссия» набрала 64 очка и заняла третье место в турнирной таблице Бундеслиги по итогам минувшего сезона.